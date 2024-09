Terbaik! Bank Mandiri Borong 4 Penghargaan Platinum Sekaligus

jpnn.com, JAKARTA - Bank Mandiri menyabet empat penghargaan tertinggi dalam ajang bergengsi The Best Contact Center Indonesia 2024.

Kompetisi nasional yang diikuti oleh 68 perusahaan dan melibatkan 1.114 peserta itu menjadi panggung bagi Bank Mandiri untuk menunjukkan komitmennya dalam menghadirkan layanan yang Adaptif dan Solutif kepada nasabah.

Dalam ajang ini, Bank Mandiri mengikuti empat kategori kompetisi dan berhasil meraih penghargaan Platinum di semua kategori yang diikutinya.

Penghargaan yang diraih antara lain The Best Business Contribution, The Best Digital Media, The Best Operations, dan The Best Technology Innovation.

SVP Customer Care Bank Mandiri Asih Samihadi mengatakan prestasi ini semakin mendorong semangat Bank Mandiri untuk menjadi perusahaan dengan layanan nasabah terbaik di Indonesia.

Dia mengungkapkan, penghargaan ini adalah bukti nyata dari komitmen Bank Mandiri untuk terus berinovasi dan memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah.

"Prestasi yang kami raih merupakan hasil kerja keras seluruh tim, terutama di Mandiri Contact Center, yang selalu mengedepankan kualitas layanan serta terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Ini merupakan wujud komitmen kami untuk selalu berusaha menjadi lebih baik dalam melayani nasabah kami," jelas Asih dalam keterangan resminya, Senin (23/9).

Salah satu poin utama yang membuat Bank Mandiri berhasil meraih penghargaan tertinggi dalam kategori The Best Business Contribution adalah kemampuannya dalam memanfaatkan Contact Center sebagai business support melalui layanan pembukaan rekening online, shared service serta telesales produk anak perusahaan melalui penawaran Kredit Kendaraan Bermotor (KKB).