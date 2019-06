Terbata-bata saat Pidato di Pemakaman Bu Ani, AHY: Selamat Jalan Memo

jpnn.com, JAKARTA - Komandan Kogasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan pidato saat upacara pemakaman jenazah Ani Yudhoyono di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama (TMNU) Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (2/7) ini.

Dalam pidatonya, AHY memuji ibunya. Menurunya, semasa hidup ibunya banyak berperan untuk memajukan Indonesia.

"Sebagaimana diketahui bersama, semasa hidupnya Ibu Ani sudah berusaha dan berjuang keras untuk yang terbaik, untuk masyarakat, bangsa, negara, serta masa depan negeri ini," ungkap AHY dalam pidatonya.

Kemudian, AHY mencontohkan beberapa karya Ani untuk memajukan bangsa dan negara. Karya itu tertuang dalam program Lima Pilar Indonesia.

"Karya beliau seperti lima pilar Indonesia, yaitu program Indonesia pintar, Indonesia sehat, Indonesia hijau, Indonesia kreatif dan Indonesia peduli. Itu adalah sebagian saja dari implementasi gagasan dan hasil kerja keras bagi bangsa dan negara," ungkap dia.

Selanjutnya, AHY melanjutkan pidatonya. Kali ini dengan suara yang terbata-bata. Suara AHY semakin pelan ketika mengucapkan selamat jalan kepada ibundanya.

"Selamat jalan memo. We love you and we will forever miss you. Terima kasih atas pengorbanan jasa dan pengabdian untuk keluarga, masyarakat, bangsa, negara. Doa terbaik kami, seluruh rakyat Indonesia menyertai langkah dan kepergianmu," ungkap AHY.(mg10/jpnn)