Terima Kunjungan Perusahaan Penjaminan Kamboja, Jamkrindo Berbagi Pengalaman

jpnn.com, JAKARTA - PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) menerima kunjungan perusahaan penjaminan dari Kamboja, Credit Guarantee Corporation of Cambodia atau CGCC.

Kunjungan delegasi CGCC ke PT Jamkrindo digelar dalam pertukaran pengetahuan dan pengalaman di bidang penjaminan kredit, serta eksplorasi peluang-peluang kerja sama.

Hadir dalam kunjungan tersebut Deputy Chief Executive of Product Development CGCC No Lida dan Senior Executive of Product Development CGCC Vong Sovina.

Hadir menerima delegasi Kamboja ialah Direktur MSDM, Umum dan Manajemen Risiko Jamkrindo Ivan Soeparno dan Direktur Kelembagaan dan Layanan Jamkrindo Abdul Bari.

Ivan mengatakan kunjungan CGCC menjadi momentum baik untuk peningkatan sinergi dan kolaborasi.

“Kunjungan ini adalah momentum penting untuk saling belajar dan berbagi praktik terbaik dalam industri penjaminan kredit,” ujar Ivan.

Sementara itu Abdul Bari mengungkapkan Jamkrindo dan CGCC mendiskusikan berbagai berbagai topik strategis, termasuk inovasi produk, manajemen risiko, dan strategi penjaminan.

“Diskusi ini diharapkan dapat membuka wawasan baru dan memberikan ide-ide segar untuk pengembangan industri penjaminan di Kawasan ASEAN,” terang dia.