Terry Konsisten Jadi 'Queen of Galau'

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Terry Shahab masih menyandang gelar sebagai 'Queen Of Galau'.

Dari tahun ke tahun, dia sukses dikenal dengan spesialis lagu menyayat hati.

Sejak awal kemunculannya di belantika musik, Terry selalu hadir dengan lagu-lagu yang sanggup membuat para pendengar meneteskan air mata.

Lagu seperti Janji Manismu, Harusnya Kau Pilih Aku, Butiran Debu, adalah beberapa lagu milik Terry yang sukses menjadi hit.

"Bagaimana ya, lagu-lagu galau itu enggak jauh dari apa yang aku alami. Mungkin itu yang bikin aku bisa menjiwai lagu-lagu yang aku bawakan," kata Terry, Rabu (29/3).

Mengawali karier sebagai penyanyi latar untuk Dewa 19 dan Audi, Terry akhirnya dapat kesempatan untuk berduet dengan Rio Febrian dalam lagu Katakanlah pada 2004.

Dia selanjutnya meluncurkan lagu solo pertamanya yakni Hatiku Beku yang masuk untuk album penghormatan 'Koes Plus, Now and Forever' pada tahun yang sama.

Sejak saat itu, Terry kemudian mulai dikenal di industri musik Indonesia.