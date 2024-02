Terus Hadirkan Inovasi Berbasis Digital, BPJS Kesehatan Dulang Prestasi di Awal Tahun

jpnn.com, JAKARTA - BPJS Kesehatan sukses meraih penghargaan sebagai Indonesia 20 Top Digital Innovation Award 2024.

Keberhasilan tersebut diraih atas upaya yang dilakukan BPJS Kesehatan yang senantiasa menghadirkan inovasi berbasis digital yang bisa dimanfaatkan peserta dalam mengakses pelayanan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Penghargaan tersebut diberikan dalam ajang 5th Anniversary Indonesia 20 Top Digital Innovation Award 2024: Top Digital Innovation in Configuration, Product Offering, and Experience Innovation dari The Iconomics pada Selasa (20/2).

"Penghargaan ini adalah hasil dari kerja keras seluruh Duta BPJS Kesehatan untuk menghadirkan berbagai macam inovasi berbasis digital untuk memberikan kemudahan bagi peserta dalam mendapatkan pelayanan, baik di kantor cabang maupun di fasilitas kesehatan," ungkap Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti.

Ghufron menegaskan BPJS Kesehatan terus berupaya dalam menyesuaikan kebutuhan zaman melalui kehadiran inovasi berbasis digital.

Hadirnya transformasi digital telah menjadi kekuatan, khususnya bagi BPJS Kesehatan dalam menghadirkan pelayanan yang mudah dan cepat bagi peserta.

“Penghargaan yang didapat menjadi bukti nyata komitmen yang ditunjukkan BPJS Kesehatan dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan melalui pemanfaatan teknologi terkini," ujarnya.

Melalui langkah-langkah inovatif yang dilakukan, lanjut Ghufron, harapannya bisa memperluas akses layanan kesehatan yang lebih efektif dan efisien bagi jutaan peserta BPJS Kesehatan di seluruh negeri.