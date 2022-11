Terus Tumbuh dan Berinovasi, Bank DKI Raih 3 Penghargaan dari Infobank

jpnn.com, JAKARTA - Bank DKI meraih tiga kategori penghargaan sekaligus dalam gelaran Top 20 Financial Award 2022, yang digelar Infobank Group.

Tiga kategori tersebut yakni Top 20 Financial Institution Kategori Aset Rp 50-100 triliun, Special Award: The Most Active Bank in Product Innovation Kategori Regional Bank, dan The Best Chief Financial Officer (CFO) in Financial Institution Kategori KBMI 2.

Direktur Utama Bank DKI Fidri Arnaldy mengapresiasi penghargaan yang kembali diberikan kepada perusahaan.

Menurut dia, penghargaan Top 20 Financial Institution Award 2022 itu merupakan apresiasi atas pencapaian kinerja Bank DKI yang mampu tumbuh dengan stabil selama tiga tahun terakhir.

“Bank DKI telah membuktikan mampu terus tumbuh positif di tengah kondisi yang menantang sepanjang masa dan pascapandemi Covid-19,” ucap Fidri dalam keterangannya, Minggu (27/11).

Dia menambahkan penghargaan yang diraih berkat dukungan Pemprov DKI Jakarta sebagai pemegang saham, mitra kerja, serta kepercayaan nasabah.

Sejumlah kriteria yang dijadikan faktor penilaian oleh The Finance Institute khususnya untuk unsur bank, didasari pada pertumbuhan (modal inti, kredit yang diberikan, dana pihak ketiga, laba tahun berjalan), profil manajemen risiko, peringkat nilai komposit GCG, permodalan, kualitas aset, rentabilitas, likuiditas, serta efisiensi.

Selain itu, perusahaan juga dinilai berdasarkan laba yang tumbuh secara positif ke positif, serta berpredikat sangat bagus dalam rating Infobank.(mcr4/jpnn)