Tesla Berniat Buat Mobil Selam Saingi Rinspeed sQuba

jpnn.com - Tesla tak henti-hentinya menciptakan hal baru, di mana perusahaan inisiasi Elon Musk itu berniat membangun mobil selam bertenaga listrik.

"Saya pikir pasar untuk ini (mobil selam listrik) akan kecil, tetapi saya sangat antusias untuk kendaraan ini," seloroh CEO Tesla, Elon Musk, lansir carscoops.

Kendaraan yang tidak saja bisa berjalan di daratan tetapi juga di dalam air, memang menjadi harapan Elon Musk sudah lama.

Dirinya sempat membeli kapal selam Lotus Esprit yang terkenal dari film James Bond "The Spy Who Love Me" pada 2013 lalu.

Elon Musk sempat berjanji bahwa dia akan mengubah itu dengan Tesla yang dialiri listrik dan itu benar-benar berfungsi. Kita tunggu saja terobosannya.

Sejatinya, ide mobil selam sudah pernah tercetus lama salah satunya Rinspeed sQuba. Sports car yang memiliki kemampuan berjalan di dalam air. Bahkan, pembuatnya juga mengakui, ide itu juga terinspirasi dari film James Bond dengan judul yang sama.

Adapaun untuk jenis mobil amfibi, yang hanya bisa berjalan di atas air sudah pernah dibuat dua brand mobil Jerman, seperti Porsche dan VW. (mg8/jpnn)