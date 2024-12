The 19th Indonesia HR Expo: TNYI Dukung Penguatan Budaya Kerja dan Leadership

jpnn.com, JAKARTA - Indonesia HR Expo kembali digelar dengan mengangkat tema Strategi Pengelolaan Sumber Daya Manusia Berbasis Energi, Inovasi dan Teknologi.

Acara tersebut terselenggara sebagai langkah menyikapi masa depan dunia kerja yang semakin erat ketersinggungannya dengan teknologi, tren pasar yang terus berkembang, generasi pekerja yang baru, serta kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja.

Menyikapi hal tersebut, Chairman The New You Institute (TNYI) Dr. Zulfikar Alimuddin menyatakan bahwa pihaknya merupakan penyedia solusi transformasi organisasi holistik yang didukung oleh ekosistem inovatif The New You Institute (pusat pengembangan penelitian framework pembelajaran, kepemimpinan & transformasi budaya) dan thenewyou.id (platform pembelajaran beragam kecakapan penunjang masa depan yang dirancang secara kontekstual dan relevan).

“Sebagai lembaga, TNYI memiliki tujuan untuk turut membangun Indonesia menjadi lebih baik lagi melalui pengembangan leadership dan transformasi budaya. Gelaran event HR Expo 2024 ini menjadi wadah yang tepat untuk dapat membangun kerjasama serta kolaborasi dengan banyak pihak agar misi besar menjadikan Indonesia baru dapat terwujud,” ungkapnya.

Solusi holistik TNYI menjamin pendampingan yang komprehensif bermula dari asesmen, pendampingan program transformasi hingga evaluasi peningkatan kinerja.

Tak hanya berakhir pada dokumen rekomendasi strategis, namun TNYI juga membersamai micro-process yang dilakukan para pemimpin perubahan yakni change – agent.

TNYI mendampingi mereka dalam mengimplementasikan upaya perubahan dalam program Change Agent Development Program (CADP).

Di sinilah transformasi cara berpikir, perubahan perilaku dan perubahan perspektif akan pentingnya budaya organisasi akan mulai tertanam dengan mendalam dan bermakna.