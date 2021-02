The Apprentice: ONE Championship Edition Sajikan 5 Hal ini dalam Dunia Bisnis

jpnn.com, JAKARTA - ONE Championship baru-baru ini mengumumkan musim perdana acara realitas terbaru, The Apprentice: ONE Championship Edition dijadwalkan pada Maret 2021.

The Apprentice adalah salah satu waralaba televisi non-naskah terbesar dalam sejarah yang menyajikan kompetisi bisnis yang berapi-api, serta penggambaran akurat mengenai dunia kewirausahaan yang sangat keras.

Lalu apa yang membedakan versi ONE Championship dari versi klasik?

Adanya tambahan tantangan fisik, di mana 16 kandidat akan bersaing bersama dan melawan beberapa nama besar dalam seni bela diri.

Trailer acara ini mengklaim sebagai versi 'terberat' dari The Apprentice.

Pengemasan acara yang secara sinematik berurutan merupakan pembelajaran besar yang dapat diambil saat Anda menonton acara ini.

Berikut lima hal yang akan disajikan dalam acara The Apprentice: ONE Championship Edition yang akan tayang pada Maret nanti.

1. Waktu Sangatlah Penting