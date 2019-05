The Big Bang Theory Berakhir dengan Ledakan

jpnn.com - Selama 12 tahun menjadi salah satu sitkom terlaris, The Big Bang Theory akhirnya berakhir. Episode The Change Constant dan The Stockholm Syndrome yang menjadi episode terakhir dari musim ke-12 episode final telah ditayangkan pada Kamis (16/5). Dalam tayangan berurutan itu, penonton dibuat terharu sekaligus puas. Sebab, sejumlah scene yang diharapkan akhirnya terjadi.

Sheldon Cooper (Jim Parsons) dan sang istri, Amy Farrah (Mayim Bialik), memenangi Nobel. Penampilan Amy berubah total. Lalu, Penny (Kaley Cuoco) dan Leonard Hofstadter (Johnny Galecki) segera memiliki anak. Hal itu cukup mengejutkan (dan membahagiakan). Sebab, sebelumnya, Penny bersikeras tidak ingin memiliki anak.

Kemudian, Raj Koothrappali (Kunal Nayyar) berhasil berkencan dengan Sarah Michelle Gellar. Dan, yang tidak kalah penting, lift di apartemen mereka sudah diperbaiki.

''Aku salah paham bahwa prestasiku adalah milikku sendiri. Padahal, aku telah didorong, didukung, diilhami, dan ditoleransi. Tidak hanya oleh istriku, tetapi juga sekelompok teman terbesar yang pernah ada,'' ucap Sheldon dalam pidato penerimaan Nobel dalam episode terakhir itu. Ucapan tersebut seolah merefleksikan persahabatan mereka di balik layar. Sekaligus menjadi salam perpisahan bagi penonton.

Episode terakhir itu ditonton 18 juta viewers. Angka tersebut menjadi yang terbaik setelah episode premiere season kesembilan. Tayang pada 21 September 2015, episode itu disaksikan oleh 18,2 juta penonton. Episode final tersebut mendapat rating 3,1 dari demografi usia 18-29 tahun. Rating itu mengalami kenaikan 7 persen jika dibandingkan dengan episode final musim lalu, yaitu 2,9. Rating tertinggi dari sitkom tersebut didapat dari episode premiere musim terakhir yang tayang 25 September 2018, yaitu 4,1.

Para aktor pun puas dengan akhir The Big Bang Theory. ''Aku khawatir salah satu di antara kita terbunuh di akhir. Jadi, sebagai pria India, aku sangat senang telah berhasil,'' tutur Galecki dalam wawancara dengan The Late Show with Stephen Colbert (16/5). Cuoco menambahkan, dirinya sempat khawatir dengan reaksi penonton. Untung, semua berakhir apik.

The Big Bang Theory memulai episode pertamanya pada 24 September 2007, kemudian berkembang hingga menjadi serial komedi primetime yang paling banyak ditonton. The Big Bang Theory sekaligus jadi serial komedi multikamera dengan durasi terpanjang.