The Fabelmans Hingga The White Lotus Raih Penghargaan Golden Globe

jpnn.com, JAKARTA - Penghargaan tertinggi di ajang Golden Globe diraih The Fabelmans dan Then Banshees of Inisherin dari sisi film.

Sementara itu, dari sisi televisi diraih House of Dragon, Abbot Elemntary, dan The White Lotus.

Ajang penghargaan Golden Globe tahun ini diselenggarakan pada Selasa (10/1) malam waktu setempat.

Golden Globe kembali disiarkan di jaringan televisi NBC dan Peacock, satu tahun setelah acara itu tidak ditayangkan karena boikot oleh pelaku seni di Hollywood.

Sejak 2021, Golden Globe dan organisasi Hollywood Foreign Press Associated (HFPA) diprotes setelah tidak adanya anggota kulit hitam dan masalah praktik internal.

Banyak selebritas ikut mengancam akan memboikot organisasi tersebut jika tidak melakukan perubahan.

Kini HFPA telah melakukan reformasi termasuk keanggotaannya hingga menerapkan aturan etika baru.

Oleh karena itu, ajang Golden Globe 2023 digelar dengan penuh kemeriahan.