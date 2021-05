Tom Cruise Kembalikan Tiga Piala Golden Globe

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Tom Cruise dikabarkan telah mengirim kembali tiga tropi Golden Globe kepada Hollywood Foreign Press Association (HFPA) pada Senin (10/5).

Hal itu dilakukan Tom sebagai bentuk protesnya terhadap HFPA, dilansir dari laman Deadline, Selasa (11/5).

Tiga tropi yang dikirimkan Tom adalah piala nominasi aktor terbaik yang dimenangkannya sejak bertahun-tahun lalu.

Tropi itu didapatnya dari film Jerry Maguire dan Born on the Fourth of July, serta nominasi aktor pendukung terbaik dari Magnolia.

Seorang sumber mengatakan organisasi Golden Globes terus runtuh, ditambah kabar bahwa stasiun televisi NBC telah membatalkan siaran langsung untuk gelaran penghargaan itu pada tahun depan.

Cruise menjadi bintang yang baru-baru ini ikut angkat bicara terkait lambatnya tindakan yang diambil HFPA untuk melakukan reformasi keberagaman di dalam struktur organisasi. (antara/jpnn)