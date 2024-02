The Excelton Hotel Palembang Hadirkan Dinner Love Your Self saat Valentine's Day

jpnn.com, PALEMBANG - The Excelton Hotel Palembang kembali menghadirkan Dinner Set Menu romantis saat perayaan Valentine's Day.

Acara ini akan berlangsung di Allegro Piano Lounge lantai M The Excelton Hotel Palembang yang dimulai pada pukul 19.00-22.00 WIB, Rabu (14/2/2024)

Director Of Sales & Marketing The Excelton Hotel Palembang Rima Dewi A. mengatakan dinner romantis kali ini mengusung tema 'Love Your Self'.

"Love Yourself sendiri diambil dari filosofi “to fall in love with yourself is the first secret to happiness' dengan mencintai diri sendiri, kita akan bisa mencintai dan menghargai orang lain," kata Rima, Selasa (6/2).

Pengunjung dapat menyantap berbagai macam menu pada dinner Love Your Self nanti.

Mulai dari avocado prawn salad, zuppa di pollo, pan seared sea bass or beef schnitzel, crepes zuzette, dan choice of virgin mojito.

"Sedangkan untuk pelengkap suasana Valentine, The Excelton Hotel Palembang menampilkan juga live music cello, violin dan piano," ungkap Rima.

Rima menyampaikan promo dinner set menu seharga Rp 788 ribu nett untuk 2 orang.