The Jakmania: Hello Pemain Persija, Kalian Atlet atau Model?

jpnn.com, BEKASI - Belasan spanduk protes dipasang suporter Persija Jakarta di dalam laga kontra Bhayangkara FC dalam lanjutan Liga 1 2019 di Stadion Patriot, Bekasi, Sabtu (10/8). Mereka memberikan kritik ke manajemen dan pemain.

Pantauan JPNN, spanduk protes itu dipasang mukai tribun utara, timur, sampai selatan. Isinya cacian dan kritikan.

Spanduk paling mencolok ada di tribun timur, dengan tulisan "Evaluasi! atau Degradasi". Kemudian, spanduk kritikan untuk pemain "Are You Okay?" dan juga spanduk yang menganggap Persija terlalu sering pemainnya pamer diendorse via media sosial mereka.

"Endorse kenceng, di pertandingan kendor. Kalian atlet atau model," bunyi spanduk yang kritiknya sangat pedas.

Ada lagi di tribun utara, yang mempertanyakan performa pemain Persija yang menurun, karena lebih banyak bermain media sosial.

"Jago di Lapangan, Jangan Jago di Medsos," bunyi tulisan di spanduk tersebut.