The Rain Hadirkan Nuansa 80-an dalam Halaman Berbeda

Lagu tersebut masih dari album studio ke-7 The Rain yang bertajuk Mereka Bilang Kita Terjebak Bersama.

Band asal Yogyakarta yang masih beranggotakan Indra Prasta (vokal, gitar), Iwan Tanda (gitar, vokal), Ipul Bahri (bass, vokal) dan Aang Anggoro (drum, vokal) itu menghadirkan lagu Halaman Berbeda sebagai bagian perjalanan menuju 22 tahun berkarya.

Lewat lagu Halaman Berbeda, The Rain ingin mengajak pendengar untuk tenggelam dalam barisan lirik sendu berbalut nuansa musik akhir 80-an hingga awal 90-an.

"Lagu ini proses penulisannya memakan waktu bertahun-tahun. Separuh lagu ini sudah ada sejak hampir sepuluh tahun lalu, tidak terselesaikan saat itu, lalu tersimpan di arsip lagu The Rain. Sampai akhirnya baru berhasil dirampungkan bersama saat proses pengerjaan album," kata Indra, vokalis The Rain, Senin (27/3).

"Untuk aransemennya, tidak sulit untuk membalut lagu ini dalam nuansa akhir 80-an hingga awal 90-an. Selain karena progresi Chord-nya memang cocok untuk dibawa ke arah sana, kami juga memang cukup banyak mendengarkan referensi dari era tersebut, seperti karya David Foster dan lain-lain," sambung Iwan The Rain.

Lagu Halaman Berbeda menjadi jembatan menuju momen 22 tahun perjalanan The Rain yang jatuh pada akhir 2023 ini.

“Kami persembahkan buat semua The Rain Keepers, sebutan buat para penggemar The Rain, yang selalu setia menanti rilisan karya terbaru The Rain”, tambah Aang, The Rain.

Lagu Halaman Berbeda dari The Rain sudah bisa dinikmati di berbagai platform musik digital. (ded/jpnn)