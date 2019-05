Tiba di Indonesia, El Rumi Dibawa ke Rumah Sakit, Sakit Apa Mas Bro?

jpnn.com, JAKARTA - Aktor sekaligus musikus El Rumi baru saja pulang ke Indonesia dari London. Namun sesampainya di tanah air, pemilik nama lengkap Ahmad El Jallaludin Rumi itu mengalami masalah kesehatan.

El Rumi bahkan harus menjalani perawatan di salah satu rumah sakit di Jakarta. Padahal dirinya baru sehari mendarat di tanah air.

Kabar tersebut diungkapkan anak Ahmad Dhani itu lewat akun Instagram miliknya @elelrumi, Jumat (17/5).

Dia mengupload foto bekas suntikan di tangannya dengan keterangan lokasi di Rumah Sakit Pondok Indah.

"First day in Jakarta ended up here. What a warm welcome," ungkap El Rumi.

Namun sayang, adik Al Ghazali itu tidak menyebutkan sakit yang dideritanya. Meski demikian, El Rumi tampaknya sudah diizinkan pulang.

Sebab beberapa jam yang lalu, dia sudah kembali aktif mengupload video Insta Story dengan latar rumah.