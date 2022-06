Tiga Rekomendasi Task Force ESC B20 Mendukung Net Zero Emisi Karbon

jpnn.com, JAKARTA - B20 Indonesia menggelar forum dialog The Energy Transition In Growth Markets secara hybrid, Selasa (21/6).

Forum ini merupakan side events dari Task Force Energy, Sustainability & Climate (ESC) dan Task Force Future of Work and Education berkolaborasi dengan Accenture International Utilities and Energy Conference yang berlangsung pada 21-23 Juni di Roma, Italia.

Mengusung tema “Maximizing The Value of The Energy Transition in Growth Markets and Paving The Way to B20", forum ini membahas masa depan industri energi di era yang mengedepankan keberlanjutan dan emisi rendah demi masa depan yang hijau dan planet yang lebih lestari.

Ini adalah masa depan yang dituntut dunia, dan pelaku bisnis atau industri yang akan menjadi pelopor dan memimpinnya ke arah sana.

Deputy Chair TF ESC B20 Agung Wicaksono yang juga Managing Director Jababeka Infrastruktur sebagai pengelola kawasan industri terbesar di Indonesia dalam kesempatan tersebut menyampaikan potensi dekarbonisasi menuju net zero emission, salah satunya berasal dari kawasan industri.

"Penyediaan energi terbarukan untuk perusahaan di kawasan industri yang memiliki demand yang besar akan dapat berkontribusi dalam mencapai target transisi energi," kata Agung Wicaksono dalam kesempatan tersebut.

Karena itu, Agung mengundang perusahaan di dalam B20 untuk melakukan kerja sama global yang akan menghasilkan business action yang berkontribusi terhadap target transisi energi.

Side event B20 di Roma merupakan bentuk kerja sama global yang diselenggarakan Accenture sebagai salah satu Co-Chair B20 Taskforce in ESC dengan menghadirkan B20 Indonesia, baik dari Taskforce ESC maupun Taskforce Future of Work and Education.