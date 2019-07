Tiga Tahun Beroperasi, MTARGET Berhasil Menembus Target

jpnn.com, JAKARTA - PT Target Sukses Sinergi menjalankan bisnisnya di Indonesia sejak pertamakali berdiri pada Oktober 2016 lalu. Selama tiga tahun beroperasi, startup berbendera MTARGET di bidang marketing automation itu telah membantu lebih dari 3.000 perusahaan nasional dalam menembus targetnya masing-masing.

Chief Executive Officer (CEO) dan Founder MTARGET Yopie Suryadi menjelaskan perusahaannya akan terus menjaga konsistensi memberikan solusi terbaik bagi perusahaan-perusahaan lain dalam mengembangkan bisnisnya.

“Klien MTARGET selama tiga tahun terakhir ada 3.000 perusahaan, terdiri dari free user dan pay user platform kami. Misi kami tetap sama sejak pertama kali berdiri, yaitu membantu perusahaan dan UMKM mencapai growh yang pesat dan bisa melakukan pendekatan secara personal kepada para pelanggannya dengan cara yang sangat efektif serta mengubah stigma bahwa startup itu lebih banyak bakar uang," ujar Yopie, di Jakarta, Senin (22/7).

Tak hanya itu, Yopie juga mengungkapkan komitmen perusahaan untuk membantu perusahaan lain tumbuh lebih besar. Baik itu yang berstatus startup atau perusahaan yang sudah settle.

Beberapa perusahaan startup yang menurut Yopie tumbuh semakin besar dengan solusi yang diberikan MTARGET antara lain Union Space, Sleekr, Qlue, Bareksa, Kredit Pintar, Cashtree, Finansialku, Moka, dan VOffice.

Sementara perusahaan besar yang menggunakan layanan teknologi informasi MTARGET adalah BFI Finance, Kapal Api, Astra Life, JS Luwansa, PPM Manajemen, Swatch, Tumi, Baznas, Bussan Auto Finance.

Kemudian Zara, Ibis Bandung Trans Studio, ITC Group, Kota Kasablanka, Hush Puppies, Hotel Santika Bintaro, Auto2000 Pasar Kemis, sampai Royal Enfield dan juga beberapa perusahaan yang berbasis di Malaysia.

“Visi kami juga tetap sama, to help other grow bigger. Kami membantu perusahaan lain menjadi lebih besar lagi. Goal-nya itu cari glory buat orang lain,” ujarnya.