TikTok dan WHO Kolaborasi Meluncurkan Program Ini

jpnn.com, JAKARTA - TikTok yang merupakan platform video musik Tiongkok bersama dengan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Federasi Dunia untuk Kesehatan Mental (WFMH), dan United for Global Mental Health (UnitedGMH) meluncurkan program "Move for Mental Health: Let's Invest".

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran di tingkat global akan perlunya perhatian terhadap kesehatan mental, terutama di tengah masa pandemi COVID-19.

" Mobilisasi dalam skala global bisa membantu menghasilkan keputusan," kata Director of the Mental Health and Substance Use Department WHO, Dévora Kestel melalui keterangan yang diterima ANTARA, Jumat.

" Pada akhirnya akan menyediakan pelayanan kesehatan mental yang baik, kapanpun dan dimanapun yang kita butuhkan," jelas Kestel.

Menurut Kestel, kampanye global disalurkan lewat teknologi juga bisa menjadi alternatif bagi mereka yang tidak memiliki akses terhadap dukungan kesehatan mental yang tepat dan sesuai.

TikTok Director of Trust and Safety, Asia Pacific, Arjun Narayan menambahkan, pelaku di dunia teknologi perlu terjun untuk meningkatkan kesadaran mengenai tantangan kesehatan mental bagi penggunanya.

" Pada Hari Kesehatan Mental Dunia ini, sangat penting bagi kami meningkatkan kesadaran mengenai tantangan kesehatan mental," kata Narayan.

" Serta menyediakan sebuah platform dimana kami bisa mendukung keamanan dan kesehatan mental pengguna kami," jelas Narayan.