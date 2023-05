Tim Gugus Inovasi PreciX Pupuk Indonesia Berhasil Meraih Gold Award di Malaysia

jpnn.com, MALAYSIA - Tim Gugus Inovasi PreciX PT Pupuk Indonesia berhasil meraih emas atau gold award dalam gelaran International Invention, Innovation & Technology Exhibition (ITEX) 2023, di Kuala Lumpur Convention Centre (KLCC), Malaysia.

Gold Award yang diraih tersebut merupakan penghargaan tertinggi pada ITEX. Selain itu, Tim Gugus Inovasi PreciX juga meraih Hong Kong Special Award pada ajang tersebut.

SVP Sekretaris Perusahaan Pupuk Indonesia, Wijaya Laksana menyambut baik penghargaan yang diperoleh Tim Gugus Inovasi Pupuk Indonesia.

Penghargaan ini membuktikan bahwa Pupuk Indonesia Grup terus berinovasi dan bertransformasi sesuai fokus Kementerian BUMN.

“Jajaran Direksi Pupuk Indonesia mengucapkan selamat kepada Tim Gugus Inovasi PreciX yang telah meraih Gold Award di ITEX Malaysia. Inovasi ini merupakan bagian dari transformasi digital yang telah dijalankan oleh Perusahaan di setiap lini bisnisnya mulai dari produksi hingga pendistribusian di tingkat kios,” ujar Wijaya.

Ketua Tim Gugus Inovasi PreciX Pupuk Indonesia, Syawaluddin Akbar mengatakan inovasi yang dikirim pada ITEX 2023 berjudul Digital Transformation by Application of Multispectral Camera Images Processing on Precision Farming Implementation for Paddy.

Adapun anggota tim inovasi terdiri dari Handono Rakhmadi, Yazid Abdur Rahman dan Goppy Gita Gustaman yang merupakan kolaborasi berbagai unit kerja di Pupuk Indonesia.

Akbar menambahkan Tim Gugus Inovasi juga menampilkan mengenai PreciRice, yang merupakan sistem rekomendasi pemupukan berbasis prediksi unsur hara untuk tanaman padi.