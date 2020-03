Tim Renault Merilis Mobil F1 2020 dengan Livery dan Sponsor Baru

jpnn.com, MELBOURNE - Tim Renault F1 baru saja merilis livery baru untuk mobil Formula 1 2020, di Albert Park, Melbourne, Australia, serta mengumumkan kemitraan dengan sponsor baru.

Daniel Ricciardo dan Esteban Ocon menjadi pengemudi di Renault R.S.20 dengan livery serba hitam, ketika tes pramusim di Barcelona.

Kini tim pabrikan asal Prancis itu secara resmi memperkenalkan livery untuk 2020 yang serupa dengan tahun lalu, kombinasi warna hitam dan kuning, ditempeli logo sponsor baru DP World, perusahaan logistik bermarkas di Dubai, demikian laman resmi tim, Rabu.

R.S.20 akan turun di trek dengan livery barunya pada Jumat, di sesi latihan bebas Grand Prix Australia di Albert Park, Melbourne.

Ladies & gentleman, our Renault R.S.20 in its 2020 livery!#RSspirit pic.twitter.com/VE5Av8QGyi — Renault F1 Team (@RenaultF1Team) March 11, 2020