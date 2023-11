Tinggalkan Indonesia, Jokowi akan Berkunjung ke Negara Ini

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama rombongan terbatas bertolak menuju Dubai, Persatuan Emirat Arab (PEA), Kamis (30/11).

Jokowi berangkat melalui Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta.

Di Dubai, Presiden Jokowi antara lain akan menghadiri World Climate Action Summit (WCAS) COP28.

"Harapan dunia terhadap COP28 ini sangat besar agar ada aksi global yang nyata untuk pembatasan kenaikan suhu di dunia," ujar Presiden Jokowi.

Jokowi menegaskan komitmen nyata harus diperkuat, khususnya negara-negara maju untuk pendanaan iklim, utamanya dalam rangka mencapai target net zero emission.

"Dalam KTT COP28 ini, saya akan menyampaikan pengalaman Indonesia dan mempertegas pentingnya kolaborasi global untuk pendanaan iklim, serta pentingnya transisi yang inklusif untuk menjamin keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di negara-negara berkembang," jelasnya.

Selain menghadiri KTT COP28, Jokowi juga diagendakan untuk mengadiri Leaders' Event: Transforming Food Systems in the Face of Climate Change.

Mantan gubernur DKI Jakarta itu juga akan mengadiri KTT G77 dan Tiongkok, serta melakukan sejumlah pertemuan bilateral.