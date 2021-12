TNI AL, Russian Navy dan AL Negara ASEAN Kompal Lakukan Ini, Top Banget

jpnn.com, JAKARTA - Angkatan Laut Negara-negara yang tergabung dalam Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) termasuk TNI AL melaksanakan Latihan Bersama (Latma) Asean Rusia Naval Exercise tahun 2021 (ARNEX-21).

Latihan Angkatan Laut Asean dan Rusia ini dimulai sejak 28 November sampai 4 Desember 2021, melalui latihan tahap Harbour Phase dan Sea Phase. Rencana tahap Sea phase akan dilaksanakan di Perairan Belawan hingga ke Sabang.

Latma ARNEX-21 merupakan yang pertama kali digelar dengan mengambil tema “Joint Actions to Ensure the Safety of Maritime Economic Activity and Civil Navigations” dan dibuka secara langsung Panglima Komando Armada I Laksamana Muda TNI Arsyad Abdullah di Aula Gedung Yos Sudarso, Mako Lantamal I Belawan, Rabu (1/12).

Dalam pembukaan Latma ARNEX-21 tersebut, dihadiri Duta Besar Rusia untuk Asean, Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Atase Laut negara-negara di Asean, Dirkersin Kemhan, dan Komandan Lantamal I Belawan Laksamana Pertama TNI Achmad Wibisono.

Latma ARNEX-21 merupakan Latihan Multilateral antara TNI Angkatan Laut, Angkatan Laut Negara Asean (Asean Navy) dan Angkatan Laut Rusia (Russian Navy).

Latma ARNEX 2021 bertujuan untuk memelihara hubungan persahabatan antara Pemerintah Indonesia, Negara Asean dan Negara Rusia. Selain Itu, latihan ini juga bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme prajurit angkatan laut (Navy) masing-masing negara peserta latihan.

Latihan yang diikuti 10 negara ini melibatkan kapal perang dan pesawat udara seperti KRI I Gusti Ngurah Rai-332, 1 pesawat udara CN-235 dan 1 Helikopter Panther, Rusia dengan RFS Admiral Penteleyev jenis Destroyer dan 1 Helikopter KAMOV, Singapura dengan RSS Vigour, Malaysia dengan KD Lekiu serta 1 Helikopter Superking, Thailand dengan HTMS Kraburi jenis Fregat, Myanmar dengan UMS Kyan Sit That jenis Fregat, Vietnam dengan LY Thai To dan Brunei dengan KDB Daruttaqwa dari jenis Korvet.

Secara garis besar, Latma ARNEX-21 difokuskan pada kerja sama pengamanan maritim, kerja sama taktis antara unsur kapal permukaan dan pesawat udara.