Tony Keluar dari The Brandals, Ini Alasannya...

jpnn.com, JAKARTA - Band rock, The Brandals baru saja mengumumkan kabar mengejutkan.

Gitaris The Brandals yakni Tony Dwi Setiaji memutuskan keluar dari grup yang telah 19 tahun menaunginya.

Pengumuman mundurnya Tony disampaikan The Brandals melalui pernyataan resmi di akun Instagram band.

"Kami keluarga besar The Brandals dengan berat hati memberitakan kalau saudara, sahabat, dan gitaris kami, Tony Dwi Setiaji resmi pamit dari The Brandals untuk memilih fokus ke pekerjaan dan perjalanan bermusik selanjutnya," ungkap pihak The Brandals, Selasa (1/12).

Tony Dwi Setiaji keluar dari The Brandals dengan alasan memilih fokus ke pekerjaan dan perjalanan bermusik berikut.

"Terima kasih banyak atas karya-karya cemerlang yang telah diciptakan. Semoga kesehatan dan kesuksesan selalu menyertai," lanjut The Brandals.

Pasca-keluarnya Tony, The Brandals kini beranggotakan Eka Annash (vokal), Radit (bas), Firman (drum), dan PM (gitar).

The Brandals memastikan bakal terus berkarya meski ditinggal salah satu personel.