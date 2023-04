Top, Bank DKI Raih The Best Indonesia Corporate Secretary & Communication Award 2023

jpnn.com - JAKARTA - Bank DKI kembali menerima penghargaan. Kali ini, Bank DKI meraih penghargaan sebagai Second The Best Indonesia Corporate Secretary dan Communication Award 2023 (Gold Award) Category Regional Development Bank Asset Rp 40 hingga Rp 100 triliun. Direktur Utama Bank DKI Fidri Arnaldy mengucapkan terima kasih kepada para nasabah dan para pemangku kepentingan. Baca Juga: Konsisten Dorong Inovasi Digital, Bank DKI Raih 4 Penghargaan Digitech Award 2023 "Penghargaan ini merupakan apresiasi yang bernilai atas konsistensi Bank DKI dalam menginovasikan strategi komunikasi dengan mengadaptasi tren komunikasi terkini, sebagai upaya menjaga citra positif perseroan,” ucap Fidri dalam keterangannya, Jumat (7/4). Sebagai informasi, penghargaan Indonesia Corporate Secretary dan Communication Award 2023 diberikan oleh Economic Review secara spesifik atas peran corporate secretary perusahaan yang dinilai berhasil menjalankan fungsi komunikasi dengan baik dalam menjaga citra positif perusahaan. Adapun, aspek penilaian yang dilakukan dengan menggunakan berbagai metode seperti desk research dengan menganalisis jumlah pemberitaan positif terkait kinerja perusahaan, media impression, social media shares and engagement, improved brand awareness, dan expert panels. Baca Juga: Permudah Pedagang Sewa Kios, Bank DKI dan Perumda Pasar Jaya Luncurkan JaKios Sekretaris Perusahaan Bank DKI Arie Rinaldi menyebutkan pihaknya secara aktif berinovasi, termasuk upaya maksimal dalam mengomunikasikan produk, layanan, serta berbagai langkah kolaborasi strategis Bank DKI dalam rangka meningkatkan akses perbankan kepada masyarakat. "Seiring transformasi yang dijalankan perseroan, Bank DKI makin adaptif dalam pengembangan berbagai aplikasi digital, seperti superapps JakOne Mobile, simple apps JakOne Pay, maupun JakOne Abank dan layanan digital lainnya,” kata Arie.