TOP BUMN Awards 2024: Direktur Utama BRI Sunarso Dinobatkan jadi Best CEO

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) Sunarso meraih predikat The Best CEO: Excellent in Business Intelligence Solution pada ajang Top BUMN Awards 2024.

Selain itu, Direktur Keuangan BRI Viviana Dyah Ayu R.K meraih The Best CFO: Excellent in Finance Transformation.

BRI sendiri dinobatkan sebagai The Best State-Owned Enterprise Category of Public Companies-Financial Sector.

Baca Juga: BRI Bantu Klaster Usaha Rumput Laut Semaya di Nusa Penida Naik Kelas

Penghargaan yang mengusung tema Performance and Sustainability tersebut diberikan oleh Harian Bisnis Indonesia berlangsung di Hotel Raffles, Kuningan, Jakarta, pada Rabu (2/10).

Pada kesempatan terpisah, Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan bahwa penghargaan tersebut didedikasikan kepada Insan BRILian (Pekerja BRI).

Menurutnya, selama ini telah memberikan komitmen yang kuat sehingga BRI dapat terus mengambil peran dalam roda perekonomian Indonesia.

"Kami juga mempersembahkan penghargaan ini kepada seluruh UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia atas semangat berjuang dan pantang menyerah di kondisi yang tidak mudah,” jelasnya.

Wakil Presiden Komisaris Bisnis Indonesia Group Budiarsa Sastrawinata mengungkapkan BUMN memiliki kontribusi penting dalam perekonomian negara.