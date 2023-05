Top! Rupiah Tahun Emisi 2022 Jadi Uang Kertas Terbaik di Dunia

jpnn.com - Uang Rupiah Tahun Emisi (TE) 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote series (seri uang kertas terbaik) pada Currency Award ke 17.

Ajang yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs (IACA) ini digelar di Meksiko, Sealsa (16/5).

Sebelumnya, Bank Indonesia meluncurkan Uang Rupiah TE 2022 pada 17 Agustus 2022, yang seluruhnya dicetak oleh Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri).

Baca Juga: Uang Kertas Baru Tahun Emisi 2022 Belum Bisa Setor Tunai di ATM

Keberhasilan uang rupiah dalam ajang ini bersaing dengan 4 (empat) finalis lainnya, yaitu Bank Sentral Cost Rica, Bank Sentral Meksiko, Bank Sentral Filipina dan Bank Sentral Bahamas.

Unsur penilaian pemenang ditentukan melalui kriteria yang mencakup inovasi dan keunikan fitur keamanan, integrasi unsur sejarah dengan konten lokal yang berkaitan dengan negara penerbit, efektivitas dari integrasi fitur keamanan dan estetika tampilan serta desain uang kertas.

Penghargaan tersebut menjadi bukti Peruri terus meningkatkan kapabilitasnya sebagai banknotes printer kelas dunia. Kesuksesan ini merupakan lanjutan dari pencapaian Uang Peringatan kemerdekaan (UPK) 75 Tahun Republik Indonesia pecahan Rp 75.000 sebagai finalis best commemorative pada IACA 2022.

Dwina Septiana Wijaya, Direktur Utama Peruri mengatakan Uang Rupiah TE 2022 dilengkapi dengan berbagai penguatan, dan inovasi pada aspek desain, unsur pengaman, dan bahan agar makin indah, aman, dan tahan lama.

Inovasi dan penguatan tersebut menjadikan uang Rupiah makin mudah dikenali, sulit untuk dipalsukan, serta memiliki masa edar lebih lama sehingga makin berkualitas dan terpercaya.