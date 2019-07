Totalitas Iqbaal Ramadhan di Film Bumi Manusia, Rela Dipukul Hanung

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Iqbaal Ramadhan membenarkan bahwa dirinya dipukul Hanung Bramantyo saat syuting film Bumi Manusia. Dia juga tak membantah bahwa pemukulan itu dilakukan agar dirinya bisa berakting maksimal saat memerankan Minke.

Menurut Iqbaal, saat itu dirinya diminta untuk melakukan adegan yang berat untuk salah satu scene di film Bumi Manusia. Pesohor kelahiran 28 Desember 1999 itu lantas mencoba menghilangkan rasa nyaman pada dirinya.

Untuk menyakiti dirinya Iqbaal mengurung diri, tidak berinteraksi dengan siapapun, tidak makan, dan terus menghilangkan rasa nyaman pada dirinya. "Pokoknya menyiksa diri sendiri. Sampai akhirnya dibilang sudah selesai syuting. Saya lepas Minke dari diri saya, sudah makan lagi, istirahat, dan ngobrol dengan orang-orang di lokasi," kenang Iqbaal.

Rupanya, masih ada satu scene yang belum dia sudah terlanjur melepas ketidaknyamanan yang diciptakannya. "Akhirnya minta treatment mas Hanung supaya dapat sakit, sedihnya. Saya merasa butuh rasa sakit fisik yang sebenarnya," jelasnya.

Iqbaal pun akhirnya minta disentuh dengan berbagai cara oleh Hanung supaya bisa merasa sakit. "Awalnya dipukul sama handuk, digoyang-gpoyang. Tapi abis take pertama saya merasa masih kurang puas. Saya bilang mas Hanung minta dipukul lagi. Akhirnya saya dipukul, saya berusaha memancing dengan bilang terus, pukul lagi mas. Sampai akhirnya ditampar. Abis itu langsung ke set, syuting langsung take dan ok. Rasanya nggak bisa diulang," kata Iqbaal.

Meski harus mendapat pukulan, Iqbaal Ramadhan mengaku tidak menaruh dendam pada Hanung Bramantyo. Dia sadar sepenuhnya bahwa hal itu dilakukan agar dapat yang terbaik untuk film Bumi Manusia. "Setelah itu kira saling memaafkan. Karena kita tahu tujuannya untuk film. Bagaimana hasilnya? Saksikan di film Bumi Manusia pada tanggal 15 Agustus 2019," pungkasnya.(mg7/jpnn)