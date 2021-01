Tottenham Hotspur Tembus Final Piala Liga, Tunggu Pemenang Derbi Manchester

jpnn.com, LONDON - Tottenham Hotspur memastikan satu tiket final Piala Liga (EFL Cup/Carabao Cup) setelah menyudahi perlawanan klub divisi II Championship, Brentford dengan skor 2-0 pada semifinal di Tottenham Hostpsur Stadium, Rabu (6/1) dini hari WIB.

Di laga final, Spurs akan berhadapan dengan pemenangan derbi Manchester; United vs City yang laganya berlangsung Kamis (7/1) dini hari WIB.

Tim asuhan Jose Mourinho itu menang dua gol dari Brentford berkat gol dari Moussa Sissoko dan Son Heung Min.

Brentford yang sama-sama klub kota London untuk pertama kalinya bermain pada laga semifinal kompetisi besarnya.

3 - José Mourinho is just the third manager to reach the League Cup final with three different clubs (Chelsea, Man Utd, Spurs) after Ron Atkinson (Man Utd, Sheffield Wednesday, Aston Villa) and Ron Saunders (Norwich, Man City, Aston Villa). Special. #TOTBRE #EFL #CarabaoCup pic.twitter.com/ejW1heiyoW — OptaJoe (@OptaJoe) January 5, 2021