Tottenham Menang, Mourinho Ukir Rekor Manis Boxing Day

jpnn.com, LONDON - Tottenham Hotspur memberikan kado Natal dramatis buat penggemarnya di Tottenham Hotspur Stadium, Kamis (26/12) malam WIB.

Menjamu Brighton & Hove Albion dalam pekan ke-19 yang bertepatan dengan Boxing Day, Tottenham menang 2-1, setelah tertinggal lebih dahulu 0-1 di babak pertama.

Tim tamu unggul lewat gol Adam Webster pada menit ke-37.

Empunya stadion baru bisa menyamakan kedudukan pada menit ke-53 lewat Harry Kane. Gol tersebut membuat Kane menjaga tradisi selalu mencetak gol saat laga Boxing Day.

8 - Harry Kane has scored eight @premierleague goals in just five appearances on Boxing Day; only Robbie Fowler (nine) has more goals on this date in the competition's history. Jolly. #TOTBHA pic.twitter.com/pEXRJPxyiX — OptaJoe (@OptaJoe) December 26, 2019