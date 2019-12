Boxing Day: Tottenham Gagal Menyelamatkan Son Heung Min

jpnn.com, LONDON - Tottenham Hotspur gigit jari setelah usaha banding kartu merah Son Heung Min ditolak FA.

Son pun harus absen dalam laga Boxing Day melawan Brighton & Hove Albion, kemudian di dua pertandingan Spurs lainnya yakni versus Norwich dan Southampton.

Bintang asal Korea itu mendapat kartu merah langsung dalam pertandingan melawan Chelsea akhir pekan kemarin. Sengaja atau tidak, Son terlihat menendang bek Chelsea Antonio Rudiger.

"Keputusan FA untuk menegakkan kartu merah membuat pemain (Son) akan absen tiga pertandingan Spurs berikutnya melawan Brighton (Boxing Day), Norwich dan Southampton (Hari Tahun Baru)," bunyi laporan Sky Sports.

Kartu merah saat laga melawan Chelsea merupakan yang ketiga buat Son selama 2019. Sebelumnya, pemain Negeri Ginseng itu juga diusir dari lapangan karena mendorong Jefferson Lerma (Bournemouth) musim lalu, dan menjegal Andre Gomes (Everton) pada November kemarin.

Dalam kasus Son vs Rudiger, juru taktik Tottenham Jose Mourinho percaya bahwa Rudiger terlalu berlebihan dalam insiden itu. Mou dengan sarkastis mengatakan Rudiger harus melakoni pemulihan karena tulang rusuknya patah, sindiran lantaran usai pertandingan Rudiger tak terlihat kesakitan.

Namun, bos Chelsea Frank Lampard membela pemainnya dan mengkritik Mourinho. (adk/jpnn)

Jadwal Boxing Day 2019

Kamis (26/12) WIB

19.30 Tottenham Hotspur vs Brighton & Hove Albion

22.00 AFC Bournemouth vs Arsenal

22.00 Aston Villa vs Norwich City

22.00 Chelsea vs Southampton

22.00 Crystal Palace vs West Ham United

22.00 Everton vs Burnley

22.00 Sheffield United vs Watford

Jumat (27/12)

00.30 WIB Manchester United vs Newcastle United

03.00 WIB Leicester City vs Liverpool

Sabtu (28/12)

02.45 WIB Wolverhampton Wanderers vs Manchester City