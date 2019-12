Boxing Day: Leicester City Vs Liverpool Bakal Seperti Final Premier League?

jpnn.com, LEICESTER - Juru taktik Leicester City Brendan Rodgers mengatakan laga Boxing Day antara timnya melawan Liverpool di King Power Stadium, Jumat (27/12) dini hari WIB akan menjadi ukuran tersendiri di mana mereka berpijak musim ini.

Leicester, urutan kedua dalam klasemen, kalah 1-2 melawan Liverpool di Anfield Oktober lalu ketika James Milner menciptakan gol dari tendangan penalti pada masa injury time dan Rodgers berharap dukungan penonton tuan rumah menyemangati timnya saat menghadapi tim yang belum terkalahkan di liga.

"Ini pertandingan berat lainnya untuk kami, mereka adalah salah satu tim yang paling konsisten pada level ini untuk periode waktu lama, tetapi kami berada di kandang dan kami ingin mempersembahkan pertandingan sejati kami," kata mantan manajer Liverpool itu kepada wartawan.

"Ini sebuah takaran besar bagi kami dan ujian bagi kami. Kami telah melalui sebuah pertandingan bagus sekali di Anfield dan kami seharusnya mengakhiri pertandingan itu dengan seri. Kami kini akan bermain di kandang sehingga intensitas pendukung seharusnya membantu kami juga," imbuhnya.

Dia meminta pendukung Leicester untuk senyaring mungkin menyemangati timnya dan sekaligus sebangga mungkin kepada timnya.

"Sinergi pemain dengan pendukung itu penting. King Power Stadium itu luar biasa dan jika kami bisa memperoleh dukungan itu dari penggemar, maka harapannya kami bisa memetik poin," pungkas Rodgers. (reuters/antara/jpnn)

Jadwal Boxing Day 2019

Kamis (26/12) WIB

19.30 Tottenham Hotspur vs Brighton & Hove Albion

22.00 AFC Bournemouth vs Arsenal

22.00 Aston Villa vs Norwich City

22.00 Chelsea vs Southampton

22.00 Crystal Palace vs West Ham United

22.00 Everton vs Burnley

22.00 Sheffield United vs Watford

Jumat (27/12)

00.30 WIB Manchester United vs Newcastle United

03.00 WIB Leicester City vs Liverpool

Sabtu (28/12)

02.45 WIB Wolverhampton Wanderers vs Manchester City