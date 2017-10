Trailer The Last Jedi: Obral Bocoran, Malah Tambah Penasaran

jpnn.com - Siapa yang belum nonton trailer terbaru Star Wars: The Last Jedi yang dirilis Lucasfilm kemarin, Selasa (10/10)? Jika sudah, apa boleh buat. Jika belum, please jangan tergoda.

Ya, sejak Minggu malam (Senin WIB, Red), sutradara Rian Johnson mewanti-wanti untuk tidak menonton trailer yang resmi meluncur pada jeda antarbabak Monday Night Football kemarin.

’’Aku menghadapi dilema nih. Kalau kamu ingin menonton filmnya dalam kondisi seratus persen ’bersih’, hindari trailer kali ini. Tapi ini baguuuuuussss...,’’ cuit Johnson di Twitter waktu itu.

Benar saja, seperti yang sudah diperingatkan Johnson, fans yang tak tahan untuk menengok trailer berdurasi 2,5 menit itu mendapat bocoran banyak hal. Terlalu banyak mungkin.

Training Rey bersama Luke Skywalker di Planet Ahch To. Perang terbuka pasukan First Order melawan Resistance. Dan (mungkin) akhir perjalanan Jenderal Leia Organa serta ’’persatuan’’ Rey dan Kylo Ren.

Trailer dibuka dengan scene Kylo menyusun kembali kekuatannya. Tampak dia berdiri membelakangi kamera, mengawasi pekerjaan konstruksi kapal baru.

Lalu, ada sederet AT-M6 yang bergerak mantap di planet tandus. Sepeleton Stormtrooper berbaris. Dan Kylo meraih senjata.

’’Ketika aku menemukanmu, aku melihat kekuatan yang raw (mentah) dan liar. Lebih dari itu, ada sesuatu yang sangat spesial,’’ narasi Supreme Leader Snoke mengiringi kolase sekuen itu.

Sumber : Jawa Pos