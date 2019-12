Anda Belum Tonton Star Wars: The Rise of Skywalker? Jangan Baca Berita Ini

jpnn.com, JAKARTA - Star Wars: The Rise of the Skywalker tayang di bioskop-bioskop Indonesia mulai Rabu (18/12) ini.

Rey (Daisy Ridley), Poe (Oscar Isaac), Finn (John Boyega), Chewbacca, C-3PO dan BB-8 kembali dalam petualangan mereka untuk mengungkap pertanyaan yang tercipta dari dua saga Skywalker sebelumnya, The Force Awakens (2015) dan The Last Jedi (2017).

Film ini mengambil latar satu tahun setelah kejadian di The Last Jedi. Kelompok The Resistence yang dipimpin oleh Princess Leia masih harus menghadapi First Order.

Dengan segelintir orang yang tersisa, Leia pun mengirim sinyal untuk meminta bantuan ke seluruh penjuru galaksi. Di tengah pertarungan sengit itu, Rey juga berkesempatan untuk mencari tahu lebih dalam akan jati dirinya, makna menjadi seorang Jedi, dan menata kepingan misteri yang ia kumpulkan sebelumnya.

The Rise of Skywalker merupakan film ketiga dan menutup perjalanan dari saga "Skywalker" setelah empat tahun sejak perilisan film pertama trilogi tersebut.

JJ Abrams kembali menunjukkan kepiawaiannya dalam menyutradarai film dengan genre aksi/sci-fi itu.

Tak hanya memberikan perhatian pada laga (stunts), efek visual, dan pertarungan lightsaber yang menegangkan, Abrams juga terlihat lebih berfokus pada sisi manusia dari para tokohnya.

Bila penggemar mengikuti trilogi terbaru Star Wars ini, bisa dilihat bagaimana para karakter utama, mulai dari Rey, Poe, Finn, hingga Kylo Ren (Adam Driver) tumbuh menjadi individu yang lebih dewasa ?memaknai segala perjalanan dan pertempuran yang pernah mereka hadapi.