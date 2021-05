Tukar Tambah di Suzuki Auto Value Dapat Cashback hingga Rp 4 Juta

jpnn.com, JAKARTA - PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) melalui layanan resmi Auto Value memberikan extra cashback hingga Rp 4 juta kepada para pembeli Suzuki XL7, Ertiga, dan SX4 S-Cross.

Syaratnya para pelanggan melakukan transaksi di Auto Value (layanan mobil bekas resmi dari Suzuki Indonesia) selama periode Mei 2021.

“Program tukar tambah Extra Cashback melalui Auto Value berlaku di seluruh outlet Jabodetabek, Semarang, Cirebon, Surabaya, dan Bangka Belitung. Pelanggan yang melakukan trade-in akan mendapatkan extra cashback sampai Rp 4 juta," kata Head of Business Development PT Suzuki Indomobil Sales (Auto Value) Hendro Kaligis, dalam keterangan resmi, Sabtu.

Baca Juga: XL7 dan Karimun Wagon R Berkontribusi Besar dalam Lonjakan Ekspor Suzuki

Layanan Auto Value menerima semua merek kendaraan penumpang (passenger car) dengan tahun produksi 2011–2019.

Syaratnya untuk wilayah Jabodetabek, mobil harus berpelat B, Surabaya berpelat L, W, N, dan S, Cirebon berpelat E, Semarang berpelat H atau K, dan Bangka Belitung berpelat BN.

Lantas, bagaimana cara agar bisa menikmati program Auto Value tersebut?

Calon pelanggan cukup mengakses website Auto Value di www.AutoValue.co.id atau menghubungi wiraniaga Suzuki untuk membuat janji proses valuasi mobil lama.

“Selain memberikan Extra Cashback bagi pelanggan, mitra Auto Value juga memberikan penawaran harga mobil lama yang kompetitif meskipun saat ini pasar mobil bekas sedang tertekan. Namun tentunya, penawaran harga akan sesuai dengan kondisi kendaraan,” tutup Hendro Kaligis. (rdo/jpnn)