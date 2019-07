Tur ke Asia, Inter Milan Coret Nama Mauro Icardi

jpnn.com, LUGANO - Mauro Icardi semakin dekat ke pintu keluar Inter Milan. Striker Argentina berusia 26 tahun itu dipulangkan ke Milan, tidak terdaftar ikut dalam tur pramusim Nerazzurri ke Asia.

Icardi akan meninggalkan kamp pelatihan Inter Milan di Swiss. Pihak klub membenarkan dalam pernyataan di media sosial. "Mauro Icardi hari ini akan kembali ke Milan dari kamp pelatihan kami di Lugano (Swiss)," bunyi pernyataan tersebut.

.@MauroIcardi will today return to Milan from our training camp in Lugano. The club and the striker have come to this decision by mutual agreement. Icardi will continue his pre-season training over the next few days and will take no part in our Summer Tour in Asia.#FCIM — Inter (@Inter_en) July 13, 2019