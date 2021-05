TWICE Cetak Rekor di YouTube, Ini Prestasinya

jpnn.com, JAKARTA - Grup idola asal Korea Selatan TWICE meraih rekor baru di YouTube. Mereka menjadi grup wanita yang paling banyak memiliki music video (MV) dengan lebih 100 juta views.

TWICE menggeser Little Mix, grup wanita asal Inggris, yang sebelumnya memegang predikat tersebur dengan total 16 MV berbeda.

MV lagu berbahasa Jepang “Breakthrough” menjadi MV ke- 17 untuk TWICE yang melebihi pencapaian 100 juta views.

Baca Juga: Kang Daniel dan Jihyo TWICE Umumkan Hubungan Asmara

Adapun MV yang dimiliki TWICE dengan pencapaian melebihi 100 juta penonton yaitu Like OOH-AHH, Cheer Up, TT.

Selanjutnya ada Knock Knock, Signal, Likey, Heart Shaker, What Is Love?, Dance the Night Away.

Kemudian dilanjutkan dengan YES or YES, FANCY, Feel Special, MORE & MORE, I Can’t Stop Me, Candy Pop, TT (Japanese Version), dan Breakthrough.

TWICE pun dikabarkan akan kembali menghibur para penggemarnya pada 11 Juni 2021 dengan mini album terbaru mereka berjudul Taste of Love. (antara/jpnn)





Jangan Lewatkan Video Terbaru: