Ucap Pamit, Program Tonight Show Berakhir?

jpnn.com, JAKARTA - Kabar mengejutkan datang dari program siaran Tonight Show yang ditayangkan oleh NET TV. Acara yang dipandu Vincent Rompies dan Desta Mahendra itu baru saja mengumumkan pamit.

Hal tersebut disampaikan lewat akun Instagram Tonight Show @tonightshow_net. Pada unggahan, disampaikan sebuah kata perpisahan.

"It’s too hard to say good bye," ungkap pihak Tonight Show.

Presenter maupun tim produksi Tonight Show mengucapkan terima kasih kepada pemirsa yang selama ini telah menyaksikan program tersebut.

Tidak hanya itu, pihak Tonight Show juga mengingatkan penonton untuk menyaksikan program terakhir pada malam ini, Kamis (31/10).

"Thank you Tonight Lovers dukungannya selama ini. Malam ini pkl 21.00 terakhir untuk kalian semua, kita pamit," beber pihak Tonight Show.

Belum diketahui penyebab Tonight Show akhirnya memutuskan pamit. Pihak televisi belum buka suara terkait hal tersebut. (mg3/jpnn)