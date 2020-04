Ucapan Spesial Raffi Ahmad untuk Siwon 'Super Junior'

jpnn.com, JAKARTA - Presenter Raffi Ahmad turut mengucapkan selamat ulang tahun kepada Choi Siwon 'Super Junior'. Sahabatnya asal Korea Selatan itu memperingati ulang tahun ke-34 pada 7 April 2020.

Ucapan spesial tersebut disampaikan Raffi Ahmad lewat akun Instagram miliknya. Dia mengunggah foto saat bertemu dengan Siwon 'Super Junior' beberapa waktu lalu.

"Happy birthday my bro @siwonchoi," ungkap Raffi Ahmad.

Baca Juga: Gading Marten Beber 5 Mantan Pacar Raffi Ahmad

Suami Nagita Slavina itu lantas menyematkan doa untuk Siwon yang berulang tahun. Raffi Ahmad berharap sahabatnya itu selalu diberikan kebaikan dalam segala hal.

"Wish you all the best," sambung pembawa acara Okay Bos itu.

Seperti diketahui Raffi Ahmad dan Siwon memang punya kedekatan sebagai sahabat. Keduanya pernah beberapa kali bertemu.

Raffi Ahmad dan Nagita Slavina pernah mengunjungi SM Town Coex Artium di Seoul, Korea Selatan. Saat itu, mereka ditemani oleh Siwon untuk jalan-jalan.

Selanjutnya Siwon juga pernah mengunjungi rumah Raffi Ahmad pada Maret 2020 lalu. Saat itu mereka makan malam bareng serta membuat vlog. (mg3/jpnn)