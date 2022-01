Ucapan Tahun Baru Tante Ernie Curi Perhatian Warganet

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Instagram (selebgram) Tante Ernie mengunggah potret terbarunya di awal 2022.

Dalam unggahannya itu, Tante Ernie terlihat tersenyum manis menghadap ke arah kamera.

Dalam foto tersebut, selebgram dengan 2,2 juta pengikut itu tampak memakai busana panjang hitam.

Tante Ernie diketahui sedang menikmati liburan di California, Amerika Serikat.

Dia pun turut mengucapkan selamat tahun baru kepada para pengikutnya di Instagram.

"Happy new year (selamat tahun baru)," tulis Tante Ernie melalui akunnya di Instagram dikutip Sabtu (1/1).

Dia pun menyampaikan harapannya untuk para warganet maupun penggemarnya.

"I wish you all a year filled with good opportunities and prosperity (saya berharap kalian semua mendapat kesempatan baik dan kemakmuran sepanjang tahun)," tutur Tante Ernie.