Ucapan Tak Senonoh Yeremia Rambitan Viral, Begini Sikap PBSI

jpnn.com, JAKARTA - Induk Organisasi Bulu Tangkis Indonesia (PBSI) belum mengambil langkah lebih lanjut terkait ucapan tidak senonoh yang dilontarkan pemain spesialis ganda putra, Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan.

Partner Pramudya Kusumawardana itu mengeluarkan kalimat tidak pantas saat melangsungkan live di akun media sosial pribadinya.

"I love you, i want fu*k you," ungkap pemain yang akrab disapa Yere itu.

PBSI sampai saat ini belum mengambil sikap terkait ucapan dari pemain kelahiran 15 Oktober 1999 itu.

Humas PP PBSI Broto Happy Wondomisnowo mengungkapkan, hal itu merupakan ranah dari pelatih, organisasi belum bisa memutuskan hukuman apa yang pantas.

"Memberikan hukuman itu merupakan ranah pelatih karena mereka tidak hanya melatih, tetapi juga mendidik dan membentuk karakter pemain," ungkap pria berjuluk Kamus Bulu Tangkis itu saat dihubungi JPNN.com.

PBSI sendiri rencananya akan memanggil Yeremia saat tiba di tanah air setelah berlaga di SEA Games 2021.

Akun media sosial pemain bertinggi 178 cm itu saat ini penuh komentar dari warganet yang mempertanyakan sikap dari seorang atlet profesional.