Ultah ke-30 Tahun, Gisel: Benar-benar Terasa Banget

jpnn.com, JAKARTA - Gisella Anastasia hari ini merayakan ulang tahun yang ke-30 tahun.

Di hari spesialnya ini Gisel mendapatkan banyak kejutan dari orang-orang tersayang, tak terkecuali kekasihnya Wijaya Saputra.

Pria yang karib disapa Wijin itu memberikan kejutan dengan datang bersama teman-temannya ke rumah Gisel tepat saat pergantian hari ultahnya.

Ibu satu anak ini juga mengucapkan rasa syukurnya karena masih di kelilingi teman-teman, yang dia sebut sudah sebagai keluarga.

"My family. Bersyukur Tuhan persiapkan semuanya pas banget. Bukan kebetulan punya kalian semuanya di musim kehidupanku yang sekarang ini," tulis Gisel memberi keterangan foto yang dia unggah.

"Benar-benar terasa banget penyertaan Tuhan hari per hari di kehidupan aku melalui banyak hal, salah satunya melalui kalian," sebutnya.

Mantan istri Gading Marten ini sampai tak bisa berkata-kata lagi untuk mengucapkan rasa syukurnya atas semua berkah yang dia dapatkan.

"Terlalu banyak kata yang enggak bisa terucap satu persatu, tapi you know how grateful i am to have you guys in my life. Love u all," sebut Gisel.(chi/jpnn)



Video Terpopuler Hari ini: