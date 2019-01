Ultah Maia Estianty Kali ini Terasa Spesial

jpnn.com, JAKARTA - Maia Estianty pada hari ini (27/1) merayakan ulang tahun ke-43. Momen bertambah usia ini dirayakannya di luar negeri bersama sang suami, Irwan Mussry.

Pada momen ulang tahun ini, Maia mendapat ucapan romantis dari suami. Irwan Mussry sengaja meng-unggah foto berdua tengah berada di Santa Maria Beach.

"To dearest wife maia estianty i'm so excited to welcome you to another year. Another year to exude yours grace, beauty and talent. Another year to good health, an abundace of happiness and multipel folds of blessings. Happinest birthday," tulis Irwan Mussry lewat akun Instagram miliknya, Minggu (27/1).

"Thank you darling atas doa dan ucapannya, youre the best husband in the world masya Allah," balas Maia Estianty.

Pelantun lagu Ingat Kamu itu menyebut ini adalah kali pertama dia merayakan ulang tahun dengan Irwan Mussry. Sebab momen ini pertama kali terjadi setelah mereka menikah akhir tahun lalu. Biasanya Maia hanya merayakan ulang tahun dengan ketiga putranya, Al, El, dan Dul.

"Biasanya setiap ulang tahun menghabiskan waktu sama anak, kali ini ulang tahun pertama bareng suami tercinta," ujar Maia. (mg3/jpnn)