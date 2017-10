Ultah Pernikahan ke-3, Raffi-Nagita jadi Keluarga TerSilet

jpnn.com, JAKARTA - Pasangan artis Raffi Ahmad dan Nagita Slavina kembali mendapat penghargaan.

Kali ini mereka dinobatkan sebagai Keluarga Ter-Silet pada penghargaan Silet Awards 2017, Senin (16/10) malam.

Penghargaan tersebut rupanya menjadi kado ulang tahun pernikahan ke-3 yang jatuh hari ini (17/10).

Melalui Instagram pribadinya, Raffi dan Nagita lantas mengunggah foto mereka saat hadir di acara penghargaan tersebut.

“Happy Annivarsarry for us …. and …. Trimakasih Silet Awards,” tulis Raffi dalam caption foto yang dia unggah.

Postingan ini lantas dikomentari netizen. Selain ucapan selamat, mereka juga mendoakan pasangan ini.

Diketahui, Raffi dan Nagita menikah pada 17 Oktober 2014 lalu. Keduanya sudah dikaruniai seorang putra bernama Rafathar Malik Ahmad.(zul/pojoksatu/jpnn)