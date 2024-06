Ultraman Hadir di Jakarta, Penggemar Superhero Jepang Merapat!

jpnn.com, JAKARTA - Tsuburaya Productions Co., Ltd menggelar acara bertajuk 'Ultraman The Hero Premiere 2024' di Mal Neo Soho, Jakarta Barat. Acara ini juga menandai peluncuran dua film terbaru Ultraman. Pertama, terdapat film Ultraman: Rising yang kini sudah dapat dinikmati di Netflix. Khusus untuk menandai peluncuran film ini, ada area pameran khusus di lokasi yang bisa digunakan para penggemar untuk mengenal lebih dalam karakter Ultraman di film ini. Baca Juga: Arda Naff Datangi Pameran Ultraman: Ultra Heroes Tour South East Asia 2024 Tak hanya film Ultraman: Rising, film terbaru yang akan hadir adalah Ultraman Arc. Ultraman Arc akan ditayangkan di stasiun televisi RTV mulai 12 Juli tiap pukul 12 siang. Para penggemar dapat bertemu langsung karakter Ultraman Arc dalam sesi mini show yang akan diadakan pada 29-30 Juni pada pukul 15.30 dan 18.30 WIB. Selain itu, ada sesi meet and greet bersama karakter Ultraman lainnya tiap akhir pekan selama acara berlangsung,pada pukul 15.30 dan 18.30 WIB. Baca Juga: Angga Maliq & DEssentials Boyong Sang Putra Bertemu Ultraman "Kami berharap acara ini dapat memenuhi rasa rindu penggemar Ultraman dari segala usia, untuk bernostalgia sekaligu mengenalkan kepada generasi baru," ujar Kohei Takahashi, International Business Department Tsuburaya Productions, Kamis (27/6). Dia mengungkapkan bahwa Ultraman pertama kali pertama kali di layar kaca pada 1966, dan menjadi ikon budaya pop yang menginspirasi jutaan anak-anak di seluruh dunia.