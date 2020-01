UMB Menjalin Kerja Sama Riset dengan Sejumlah Universitas di Malaysia

jpnn.com, JAKARTA - Program Pascasarjana Universitas Mercu Buana (UMB) dipimpin oleh Profesor Mudrik Alaydrus bersama Prof. Andi Adriansyah dan Dr. Rizki Briandana melakukan kunjungan ke sejumlah universitas di Malaysia pada 13-15 Januari 2020. Kunjungan tersebut dalam rangka menjalin kerja sama riset dengan sejumlah universitas di Malaysia sebagai bentuk implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi.

“UMB menjalin kerja sama dalam bidang kolaborasi penelitian dengan School of Communication, Universiti Sains Malaysia, kedua dengan Centre for Islamic Development Universiti Sains Malaysia dan ketiga dengan School of Computer and Communication Engineering, Universiti Malaysia Perlis,” ujar Dosen Pascasarjana Prodi Magister Ilmu Komunikasi UMB, Rizki Briandana dalam keterangan persnya, kemarin.

Melalui pertemuan ini, menurut Rizki, menghasilkan Nota Kesepahaman Bersama atau MoU dan beberapa proposal kerja sama riset siap untuk dijalankan pada tahun akademik 2020-2021.

Sebelumnya, 35 mahasiswa Program Studi Arsitektur Universitas Mercu Buana telah melakukan field trip ke Malaysia dan Thailand. Keberangkatan para calon arsitek muda itu untuk menambah pengetahuan dan menggali wawasan baru di negara tetangga.





Kegiatan ini merupakan bagian dari studi ekskursi para mahasiswa Arsitektur UMB. Melalui kegiatan ini diharapkan mahasiswa bisa mendapatkan pengetahuan baru tentang perkembangan Arsitektur di sejumlah negara di Asia Tenggara.(fri/jpnn)