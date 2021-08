UNCDF dan Crowde Salurkan Bantuan Permodalan Untuk Pemberdayaan Perempuan di Sektor Pertanian

jpnn.com, JAKARTA - UN Capital Development Fund (UNCDF) bekerja sama dengan CROWDE menyalurkan permodalan bagi kaum perempuan yang menjalankan usaha pertanian melalui program Women Enterprise Recovery Fund (WERF).

Menurut penelitian yang dikeluarkan oleh The United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific(ESCAP), masa pandemi ini telah mendorong 150 juta orang ke dalam kemiskinan di tahun 2021.

CROWDE sebagai perusahaan Indonesia yang terpilih menjadi mitra UNCDF untuk bersama menjalankan program WERF berharap bisa membuka peluang yang lebih besar bagi para perempuan Indonesia agar dapat memiliki kesempatan hidup lebih baik terutama di masa pandemi melalui usaha di sektor pertanian, baikon-farm maupun off-farm.

Kenyataannya, banyak UMKM yang dimiliki, dikelola, dan dipimpin oleh perempuan.

Menurut data Bank Indonesia, setidaknya ada 57,83 juta UMKM di Indonesia, yang lebih dari 60 persen dikelola oleh perempuan.

Padahal akses ke pinjaman untuk mempertahankan dan mengembangkan usaha mereka masih menjadi kendala utama. Alhasil, banyak usaha yang hanya berjalan di tempat atau bahkan mengalami gulung tikar.

Terlebih, bisnis yang banyak beralih ke online di masa pandemi, juga menjadi tantangan tersendiri bagi para perempuan tani yang masih berjuang dengan upaya digitalisasi.

“Kita semua telah melalui masa pandemi dari tahun lalu. Sekarang kita perlu memastikan bahwa semua UMKM, terutama yang dipimpin dan milik perempuan bisa ikut terlibat dalam ekonomi digital agar lebih tahan terhadap situasi pandemi,” kata Maria Perdomo, Manajer Regional Asia UNCDF, Kamis (19/8).