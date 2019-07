Unggah Foto Bareng Jokowi, Angela Tanoesoedibjo Didoakan Jadi Menteri

jpnn.com, JAKARTA - Netizen mendoakan Angela Tanoesoedibjo menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan Joko Widodo – KH Ma’ruf Amin.

Para warganet menyampaikan doa melalui komentar-komentar mereka di akun Instagram resmi Angela.

Angela sendiri memang memajang foto dirinya tengah berpose bersama Presiden Jokowi di akun Instagram pribadinya, Selasa (2/7).

Anak Ketum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo itu mengenakan batik. Begitu juga dengan Jokowi.

"Congratulation Pak Jokowi on the reelection as President of the Republic of Indonesia," tulis Angela.