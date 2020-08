Unggah Video Risiko Penularan Covid-19, Aming: Bukan Kelompok Anji, Jerinx atau dr Tirta

jpnn.com, JAKARTA - Komedian Aming Sugandhi belum lama ini mengunggah video tentang risiko penularan Covid-19 di akun Instagram pribadinya.

Dalam video tergambar pentingnya penggunaan masker serta tetap menjaga jarak yang bisa meminimalisir penyebaran virus.

Pada kolom keterangannya, Aming menegaskan bahwa dirinya bukan buzzer dan tidak ikut kelompok manapun.

“Bukan buzzer, dapat uang juga selama ini kagak, gak ikut kelompok manapun, seterah deh? Gak diperalat juga langsung atau gak langsung, tau kok mekanismenya kayak apa and how the issues and movement spread out??,” tulisnya.

Mantan suami Evelyn Anjani ini mengatakan dirinya sudah sejak dulu menggunakan masker, sebelum corona mencul.

“Saya dari dulu emang kebiasaan pakai masker ke mana-mana karena polusi udah gak lucu, belum kalau ada yang batuk dan bersin sembarang," jelasnya.

Lebih lanjut, Aming pun kembali memastikan dirinya bukan dari kelompok manapun.

“Oh ya, bukan kelompok Anji, Jerinx Atau dr.Tirta, pemerintah atau kelompok cocoklogi dan hoaxlogi?? Saya ya saya saja. Maunya dan suka-suka saya, sama kayak kalian yang kekeuh dan bandel di luar sana kan, titik,” tegasnya.