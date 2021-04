Unggul Gol Tandang, PSG Singkirkan Bayern Muenchen

jpnn.com, PARIS - Paris Saint-Germain takluk 0-1 dari juara bertahan Bayern Muenchen pada leg kedua perempat final Liga Champions di Stadion Parc des Princes, Paris, Rabu (14/4) dini hari WIB.

Namun, berkat kemenangan 3-2 pada leg pertama di kandang Bayern, Allianz Arena pekan lalu, PSG berhak ke semifinal. Unggul gol tandang.

PSG masih menunggu lawan mereka di semifinal, yakni pemenang laga perempat final lain antara Manchester City kontra Borussia Dortmund yang leg keduanya baru dimainkan di Signal Iduna Park, Jerman, Kamis (15/4) dini hari WIB.

Raksasa Paris hampir mengawali leg kedua sebaik yang mereka lakukan di Allianz Arena sepekan lalu, ketika Kylian Mbappe beroleh kesempatan hasil umpan Neymar, sayang kali ini tembakannya masih menyilang di luar tiang jauh.

1 - PSG's elimination of Bayern Munich tonight is the first instance in Champions League history of the previous season's losing finalists eliminating the holders in the knockout stages. Revenge. pic.twitter.com/Q5rc6oQLtu — OptaJoe (@OptaJoe) April 13, 2021